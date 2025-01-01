Ближайший город - Екатеринбург
Продукция
Размер
Длина
Марка
ГОСТ
Цена, руб
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 Лист горячекатаный 1.5х1250х2500
1,5
2500
Ст3
19903-82
от 70 641/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 2х1000х2000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 2х1000х2000
2
2000
Ст65Г
19903-82
от 179 991/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 2х1250х2500 Горячекатаный лист из конструкционной стали 2х1250х2500
2
2500
Ст20
19903-82
от 63 891/т
Лист горячекатаный 2х1250х2500 Лист горячекатаный 2х1250х2500
2
2500
Ст3
19903-82
от 63 891/т
Лист горячекатаный низколегир 2х1250х2500 Лист горячекатаный низколегир 2х1250х2500
2
2500
09Г2С
19903-82
от 66 591/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 2.5х1000х2000 н/обр Горячекатаный лист из конструкционной стали 2.5х1000х2000 н/обр
2,5
2000
Ст65Г
19903-82
от 179 991/т
Лист горячекатаный 2.5х1250х2500 Лист горячекатаный 2.5х1250х2500
2,5
2500
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1000х2000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1000х2000
3
2000
Ст65Г
19903-82
от 179 991/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1250х2500 Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1250х2500
3
2500
Ст20
19903-82
от 63 891/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1500х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 3х1500х6000
3
6000
Ст45
19903-82
от 107 091/т
Лист горячекатаный 3х1250х2500 Лист горячекатаный 3х1250х2500
3
2500
Ст3
19903-82
от 62 541/т
Лист горячекатаный 3х1500х3000 Лист горячекатаный 3х1500х3000
3
3000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный 3х1500х6000 Лист горячекатаный 3х1500х6000
3
6000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный низколегир 3х1250х2500 Лист горячекатаный низколегир 3х1250х2500
3
2500
09Г2С-15
19903-82
от 66 591/т
Лист горячекатаный низколегир 3х1500х6000 Лист горячекатаный низколегир 3х1500х6000
3
6000
09Г2С-15
19903-82
от 67 491/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1250х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1250х6000
4
6000
Ст65Г
19903-82
от 125 991/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 4х1500х6000
4
6000
Ст45
19903-82
от 87 291/т
Лист горячекатаный 4х1500х3000 Лист горячекатаный 4х1500х3000
4
3000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный 4х1500х6000 Лист горячекатаный 4х1500х6000
4
6000
Ст3
19903-82
от 63 891/т
Лист горячекатаный низколегир 4х1500х3000 Лист горячекатаный низколегир 4х1500х3000
4
3000
09Г2С-15
19903-82
от 66 591/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1250х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1250х6000
5
6000
Ст65Г
19903-82
от 125 991/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 5х1500х6000
5
6000
Ст20
19903-82
от 63 891/т
Лист горячекатаный 5х1500х3000 Лист горячекатаный 5х1500х3000
5
3000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный 5х1500х6000 Лист горячекатаный 5х1500х6000
5
6000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный 5х2000х3000 Лист горячекатаный 5х2000х3000
5
3000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный низколегир 5х1500х3000 Лист горячекатаный низколегир 5х1500х3000
5
3000
09Г2С-15
19903-82
от 65 691/т
Лист горячекатаный низколегир 5х1500х6000 Лист горячекатаный низколегир 5х1500х6000
5
6000
09Г2С-15
19903-82
от 66 591/т
Лист горячекатаный 5.5х1500х3000 Лист горячекатаный 5.5х1500х3000
5,5
3000
Ст3
19903-82
от 63 891/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1500х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 6х1500х6000
6
6000
Ст20
19903-82
от 63 891/т
Лист горячекатаный 6х1500х3000 Лист горячекатаный 6х1500х3000
6
3000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный 6х1500х6000 Лист горячекатаный 6х1500х6000
6
6000
Ст3
19903-82
от 63 891/т
Лист горячекатаный 6х2000х6000 Лист горячекатаный 6х2000х6000
6
6000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный низколегир 6х1500х6000 Лист горячекатаный низколегир 6х1500х6000
6
6000
09Г2С-15
19903-82
от 67 041/т
Лист горячекатаный низколегир 6х2000х6000 Лист горячекатаный низколегир 6х2000х6000
6
6000
09Г2С-15
19903-82
от 66 591/т
Лист горячекатаный 7х1500х6000 Лист горячекатаный 7х1500х6000
7
6000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный низколегир 7х1500х3000 Лист горячекатаный низколегир 7х1500х3000
7
3000
09Г2С-15
19903-82
от 65 691/т
Лист горячекатаный низколегир 7х1500х6000 Лист горячекатаный низколегир 7х1500х6000
7
6000
09Г2С-15
19903-82
от 66 591/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 8х1500х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 8х1500х6000
8
6000
Ст35
19903-82
от 80 991/т
Лист горячекатаный 8х1500х3000 Лист горячекатаный 8х1500х3000
8
3000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный 8х1500х6000 Лист горячекатаный 8х1500х6000
8
6000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный 8х2000х6000 Лист горячекатаный 8х2000х6000
8
6000
Ст3
19903-82
от 62 541/т
Лист горячекатаный низколегир 8х1500х6000 Лист горячекатаный низколегир 8х1500х6000
8
6000
09Г2С-15
19903-82
от 67 491/т
Лист горячекатаный низколегир 8х2000х3000 Лист горячекатаный низколегир 8х2000х3000
8
3000
09Г2С-15
19903-82
от 66 591/т
Лист горячекатаный низколегир 8х2000х6000 Лист горячекатаный низколегир 8х2000х6000
8
6000
09Г2С-15
19903-82
от 66 591/т
Лист горячекатаный 9х1500х6000 Лист горячекатаный 9х1500х6000
9
6000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Горячекатаный лист из конструкционной стали 10х1500х6000 Горячекатаный лист из конструкционной стали 10х1500х6000
10
6000
Ст20
19903-82
от 63 891/т
Лист горячекатаный 10х1500х6000 Лист горячекатаный 10х1500х6000
10
6000
Ст3
19903-82
от 62 991/т
Лист горячекатаный низколегир 10х1500х3000 Лист горячекатаный низколегир 10х1500х3000
10
3000
09Г2С-15
19903-82
от 68 391/т
Лист горячекатаный низколегир 10х1500х6000 Лист горячекатаный низколегир 10х1500х6000
10
6000
09Г2С-15
19903-82
от 67 491/т
Лист горячекатаный низколегир 10х2000х6000 Лист горячекатаный низколегир 10х2000х6000
10
6000
09Г2С-15
19903-82
от 69 291/т
Листы горячекатаные Горячекатаные листы – это плоские изделия из металла, получаемые путем горячей прокатки слябов на прокатных станах. Они имеют прямоугольную или квадратную форму и характеризуются высокой прочностью и жесткостью. Область применения Горячекатаные листы широко применяются в различных отраслях промышленности и строительства:
  • Машиностроение: изготовление корпусов машин, деталей и конструкций
  • Строительство: возведение зданий и сооружений, изготовление металлоконструкций
  • Судостроение: изготовление корпусов и надстроек судов
  • Вагоностроение: изготовление вагонов и локомотивов
  • Трубопроводный транспорт: изготовление труб и фитингов
  • Энергетика: изготовление оборудования для электростанций и подстанций

Горячекатаные листы обладают высокой прочностью, жесткостью и стойкостью к деформациям. Они хорошо поддаются резке, сверлению, гибке и сварке, что делает их универсальным материалом для различных отраслей промышленности и строительства.

Толщина горячекатаных листов варьируется от 1,2 до 160 мм, ширина — от 500 до 3000 мм, а длина — от 2 до 12 м. Эти параметры могут варьироваться в зависимости от требований заказчика и возможностей производителя.">

Листы горячекатаные

Горячекатаные листы – это плоские изделия из металла, получаемые путем горячей прокатки слябов на прокатных станах. Они имеют прямоугольную или квадратную форму и характеризуются высокой прочностью и жесткостью.

Область применения

Горячекатаные листы широко применяются в различных отраслях промышленности и строительства:

  • Машиностроение: изготовление корпусов машин, деталей и конструкций
  • Строительство: возведение зданий и сооружений, изготовление металлоконструкций
  • Судостроение: изготовление корпусов и надстроек судов
  • Вагоностроение: изготовление вагонов и локомотивов
  • Трубопроводный транспорт: изготовление труб и фитингов
  • Энергетика: изготовление оборудования для электростанций и подстанций

Горячекатаные листы обладают высокой прочностью, жесткостью и стойкостью к деформациям. Они хорошо поддаются резке, сверлению, гибке и сварке, что делает их универсальным материалом для различных отраслей промышленности и строительства.

Толщина горячекатаных листов варьируется от 1,2 до 160 мм, ширина — от 500 до 3000 мм, а длина — от 2 до 12 м. Эти параметры могут варьироваться в зависимости от требований заказчика и возможностей производителя.

