Машиностроение: изготовление корпусов машин, деталей и конструкций

изготовление корпусов машин, деталей и конструкций Строительство: возведение зданий и сооружений, изготовление металлоконструкций

возведение зданий и сооружений, изготовление металлоконструкций Судостроение: изготовление корпусов и надстроек судов

изготовление корпусов и надстроек судов Вагоностроение: изготовление вагонов и локомотивов

изготовление вагонов и локомотивов Трубопроводный транспорт: изготовление труб и фитингов

изготовление труб и фитингов Энергетика: изготовление оборудования для электростанций и подстанций

Листы горячекатаные Горячекатаные листы – это плоские изделия из металла, получаемые путем горячей прокатки слябов на прокатных станах. Они имеют прямоугольную или квадратную форму и характеризуются высокой прочностью и жесткостью.Горячекатаные листы широко применяются в различных отраслях промышленности и строительства:

Горячекатаные листы обладают высокой прочностью, жесткостью и стойкостью к деформациям. Они хорошо поддаются резке, сверлению, гибке и сварке, что делает их универсальным материалом для различных отраслей промышленности и строительства.

Толщина горячекатаных листов варьируется от 1,2 до 160 мм, ширина — от 500 до 3000 мм, а длина — от 2 до 12 м. Эти параметры могут варьироваться в зависимости от требований заказчика и возможностей производителя.">