Листы горячекатаные
Горячекатаные листы – это плоские изделия из металла, получаемые путем горячей прокатки слябов на прокатных станах. Они имеют прямоугольную или квадратную форму и характеризуются высокой прочностью и жесткостью.
Область применения
Горячекатаные листы широко применяются в различных отраслях промышленности и строительства:
- Машиностроение: изготовление корпусов машин, деталей и конструкций
- Строительство: возведение зданий и сооружений, изготовление металлоконструкций
- Судостроение: изготовление корпусов и надстроек судов
- Вагоностроение: изготовление вагонов и локомотивов
- Трубопроводный транспорт: изготовление труб и фитингов
- Энергетика: изготовление оборудования для электростанций и подстанций
Горячекатаные листы обладают высокой прочностью, жесткостью и стойкостью к деформациям. Они хорошо поддаются резке, сверлению, гибке и сварке, что делает их универсальным материалом для различных отраслей промышленности и строительства.
Толщина горячекатаных листов варьируется от 1,2 до 160 мм, ширина — от 500 до 3000 мм, а длина — от 2 до 12 м. Эти параметры могут варьироваться в зависимости от требований заказчика и возможностей производителя.